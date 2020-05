Vandali danneggiano auto in Via Loreto Gallinara a Modica Alta

Allarme dei residenti di Modica Alta dopo che la scorsa settimana, nella notte tra giovedi e venerdi, ignoti hanno danneggiato alcune auto in sosta in Via Loreto Gallinara. Dopo avere rigato con un cacciavite le serrature lato passeggero, hanno fatto razzia dei documenti di circolazione ed asportato oggetti vari tra cui occhiali, caricabatteria, sigarette, piccoli oggetti ed in un caso addirittura, dal baule posteriore, il ruotino di scorta con crick e accessori vari. “Il danno maggiore – lamentano – oltre al furto della carta di circolazione, è stato arrecato alle portiere delle autovetture che necessitano della sostituzione delle serrature”. E’ stata sporta opportuna denuncia alle autorità competenti.