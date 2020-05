Scicli. Viola più volte i domiciliari, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di aggravamento della misura cautelare un giovane sciclitano.

L’operazione dei militari dell’Arma è conseguenza della quotidiana attività di controllo del territorio svolta anche per controllare i soggetti sottoposti ai vari obblighi. Nel corso dei controlli, i Carabinieri avevano riscontrato diverse violazioni alle misure imposte al soggetto e le avevano puntualmente refertate all’autorità giudiziaria, che ne ha disposto la traduzione in carcere. AL termine delle formalità, Rosario Tasca, 29 anni, è stato tradotto al Carcere di Ragusa.