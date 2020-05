Ma quale fase 2, anche a Marina di Modica sembra che l’emergenza coronavirus sia finita

Sono preoccupanti le segnalazioni che arrivano da gran parte d’Italia, dovute ai troppi assembramenti che continuano a riversarsi nei centri dove la movida sembra sia tornata quasi del tutto alla normalità. A questi casi si aggiunge anche la frazione balneare di Modica dove nella prima domenica dopo la riapertura un numero spropositato di persone si è riversata tra il lungomare e Piazza Mediterraneo. Nonostante i controlli da parte della Polizia Locale e della Polizia di Stato, molti non rispettavano le dovute distanze ed erano in assenza di mascherine come se sia tutto finito. Ci si aspettava uno sfogo dopo due mesi di quarantena, ma c’è il rischio che tutti i sacrifici vadano buttati nella spazzatura se si continua così. La preoccupazione arriva anche da parte dei commercianti di Marina di Modica che preoccupati chiedono maggiori controlli. Anche a Marina di Ragusa nella giornata di ieri in tantissimi hanno affollato il lungomare e il porto turistico non rispettando le dovute precauzioni.