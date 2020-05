Incidente autonomo a Ragusa, capota auto. Esce illeso

Grave incidente della strada autonomo per fortuna senza gravi conseguenze ieri a Ragusa Ibla: per cause da stabilire, il conducente, un ragusano alla guida della sua utilitaria, ne ha perso il controllo, precipitando lungo il pendio e capottandosi nell’area sottostante. Come detto non ci sono stati problemi per l’uomo che è miracolosamente uscito dalla sua auto capottata con lievi ferite, qualche escoriazione e molto spavento. Sul luogo si sono recati i vigili del fuoco per riportare l’auto sulla carreggiata e un’ambulanza del 118.