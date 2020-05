Il Comune di Ragusa aderisce alla Giornata della legalità promossa dall’ANCI

“Anche Ragusa commemora e non dimentica chi ha dato la vita per la nostra libertà”: lo afferma il sindaco Peppe Cassì che ha aderito in occasione della Giornata Nazionale della Legalità, che ANCI, su invito del Presidente Decaro e del Segretario Generale Nicotra, celebra oggi, esponendo un lenzuolo bianco nel Palazzo di città, così come fatto da ogni Comune d’Italia, osservando un minuto di silenzio alle ore 17.57 ed indossando la fascia tricolore.