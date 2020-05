Scicli. riparte lo spaccio di cocaina, giovane in manette

I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno tratto in arresto in flagranza di reato un albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di osservazione dei Carabinieri ha condotto a numerosi indizi sulla possibile attività di spaccio dell’uomo di 20 anni, da anni residente a Scicli. Il blitz è scattato nella serata quando l’uomo è stato oggetto di perquisizione personale e domiciliare, che ha permesso di rinvenire ingente quantitativo di droga. Un sequestro dalle dimensioni davvero considerevoli per la cittadina ove si registra la serie del noto Commissario Montalbano, infatti, i militari hanno rinvenuto oltre 100 grammi di cocaina pura e circa 20 grami di marijuana, a dimostrazione di una fiorente attività di spaccio. Lo stupefacente che è stato sequestrato e verrà sottoposto alle successive analisi, avrebbe fruttato oltre cinquemila euro. Il giovane Artur Lecini, già gravato da prcedenti specifici, è stato arrestato e sottoposto agli arresti presso la casa di reclusione di Noto, a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura iblea, Gaetano Scollo.