Ragusa. Il sindaco con i vertici Camcom per parlare della FAM

Il sindaco Peppe Cassì ha preso parte stamane ad un incontro promosso dai vertici della Camera di Commercio di Ragusa e tenutosi presso gli uffici dell’ente camerale di Piazza Libertà, per discutere sul futuro della Fiera Agricola Mediterranea. All’incontro hanno partecipato il vicesindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra ed i rappresentanti del Libero Consorzio Comunale, del Consorzio Provinciale Allevatori, del Corfilac, CNA, delle Associazioni razze bovine e asinine, della Polizia Municipale e Provinciale, delle Associazione Eccellenze agroalimentari iblee, Coldiretti Provinciale e dell’ Associazione Nazionale Allevatori.

“Le fiere in queste momento non sono possibili, ma ciò non vuol dire che Ragusa resta a guardare. Ad affermarlo è il sindaco Peppe Cassì che aggiunge: Per questo motivo oggi ci siamo ritrovati in Camera di Commercio per ragionare a proposito della prossima Fam, Fiera Agroalimentare Mediterranea.

Per coincidenza, contingenza o capacità, il nostro territorio ha subito in misura minore l’emergenza sanitaria ma patisce come tutti quella economica: dobbiamo quindi guardare in maniera convinta a uno scenario di ripartenza, programmando anche l’aspetto fieristico. La Fam è una tradizione e un’opportunità per il nostro territorio: andiamo avanti, monitorando la situazione e mettendo clausole di sicurezza, ma comunque avanti.”