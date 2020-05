Cooperative aggiudicatarie e dipendenti in Cig. Il Pd di Ragusa interroga il Comune

“Un silenzio grave ed imbarazzante ma che fa rumore quello della amministrazione che non risponde sull’interrogativo posto da alcune sigle sindacali circa le ‘diverse imprese aggiudicatarie di appalti e affidamenti del Comune che hanno posto in cassa integrazione, con causale Covid 19 e con richiesta di pagamento diretto dell’Inps, taluni propri dipendenti, pur non avendone diritto in quanto i lavoratori risultano impiegati in servizi pubblici essenziali che, come anche riferito da esponenti dell’amministrazione comunale, non hanno subito alcuna sospensione durante il periodo di emergenza sanitaria’. Abbia la dignità politica il sindaco di fare chiarezza e di portare la questione in Consiglio comunale. Diversamente silenzio significherebbe complicità. E noi non ci stiamo alle scelte fatte da questa amministrazione che, su tale delicato punto, decide di non decidere, che chiude gli occhi quando invece dovrebbe tenerli apertissimi. E’ vero che i suddetti lavoratori sarebbero stati ingiustamente costretti a non potere espletare la propria attività lavorativa, né a potere ricevere la retribuzione dovuta, dovendo attendere l’espletamento della tempistica relativa ai fini del pagamento della cassa integrazione?”. E’ questo il tenore dell’intervento che arriva dai consiglieri comunali del Pd di Ragusa, Mario Chiavola e Mario D’Asta, i quali, sulla delicata questione, hanno deciso di rivolgersi all’amministrazione comunale chiedendo lumi. “Sono fondate – si chiedono ancora i due consiglieri – le lagnanze dei sindacati? E’ vero che ci sono imprese aggiudicatarie di appalti comunali, e che quindi utilizzano risorse pubbliche, che, pur non potendolo fare, hanno collocato in cassa integrazione i propri dipendenti? L’amministrazione comunale sta vigilando su questo aspetto legato alla Cig? Sta verificando se le segnalazioni che arrivano dai sindacati siano veritiere o meno? Riteniamo che si tratti, se confermato, di un fatto grave che, a maggior ragione in un periodo del genere, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, rischia di creare problemi non da poco ai lavoratori oltre a determinare un ingiusto arricchimento, ai danni dell’erario comunale, per chi si occupa della gestione di queste coop. Ecco perché sollecitiamo l’amministrazione comunale a pretendere la massima chiarezza e, soprattutto, a comunicare al Consiglio comunale come stiano effettivamente le cose. E’ un rischio, quello di impegnare somme dell’erario in servizi non resi per la mancanza di personale, in questo caso collocato in Cig, che, come Comune di Ragusa, non dobbiamo correre”.