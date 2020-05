Rangers Trinacria di Comiso dona al Comune di Ragusa delle visiere protettive

Dieci visiere protettive in plexiglass sono state donate dall’Associazione di volontariato “Rangers Trinacria” di Comiso al Comune di Ragusa.

I rappresentanti dell’associazione hanno consegnato questi presidi per la sicurezza utili per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, stamane al sindaco Peppe Cassì, presso la Sala Giunta, alla presenza del maggiore della Polizia Municipale Rosalba Lucenti.

Le visiere protettive infatti andranno ad incrementare i diversi presidi di sicurezza già a disposizione degli uomini della Polizia Municipale impegnata quotidianamente nei diversi compiti di istituto che li porta ad essere costantemente a contatto con i cittadini e con l’utenza.

Il sindaco Peppe Cassì ha ringraziato l’associazione “Rangers Trinacria” per la donazione fatta a favore del Comune di Ragusa; “un gesto di sensibilità encomiabile – ha affermato il primo cittadino – a favore di un’istituzione pubblica chiamata anche in questo particolare periodo, a rendere una serie di servizi alla comunità amministrata”.