Covid. Salta la Sagra del Pesce a Pozzallo

Il Covid 19 fa la prima vittima:turistico-economico in provincia di Ragusa. Salta, infatti, la “sagra del pesce 2020” di Pozzallo . Non ci sono i requisiti per la 53esima edizione con le direttive nazionali e regionali a riguardo. Un’ altra stangata per il turismo nostrano…. a causa del virus. Ricorderemo quest’anno il successo della sagra dello scorso anno con una fantastica scenografia e un boom di presenze