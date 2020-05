Tartaruga marina salvata a Marina di Ragusa

Un esemplare di tartaruga marina è stata salvata lunedì pomeriggio nella spiaggia di Marina di Ragusa; la giovane tartaruga era rimasta imprigionata in una lenza da pesca con l’amo conficcato nella gola. Grazie all’immediato intervento della famiglia Tidona, che ha subito messo in moto il recupero, chiamando la Capitaneria di porto di Pozzallo, i carabinieri di Ragusa e gli instancabili operatori del Progetto tartarughe WWF Italia, hanno liberato dalla lenza e sottoposto prontamente alle dovute cure l’esemplare.

A trovare la tartaruga sono state le mie figlie in compagnia dei loro amici, io mi sono solo adoperato per chiamare i soccorsi e il Professore universitario di Messina, il Veterinario esperto in tartarughe Filippo Spadola, il quale mi dava i suggerimenti su come mantenerla in vita il tempo che arrivassero i soccorsi – ha scritto Massimo Tidona su Facebook. Una storia a lieto fine per una specie sempre più a rischio. Adesso la tartaruga è stata trasportata a Palermo dove verrà monitorata e poi liberata.