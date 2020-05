Sicilia, la meta più ricercata per l’estate 2020

Non sarà la solita estate per gli Italiani, quest’anno gli amanti della stagione più calda dovranno preferire una casa o una villa, con tutta la famiglia. Secondo una piattaforma globale di viaggi, è in aumento il numero di ricerche per questo trend con la Sicilia che risulta essere al primo posto tra le mete più ricercate dagli Italiani e non solo, per trascorrere la stagione estiva. Alla vigilia della riapertura totale della circolazione tra le regioni, l’82% degli italiani trascorrerà le vacanze in Italia, contro il 55% dell’anno scorso.

Tra le destinazioni più cercate oltre alla Sicilia troviamo Sardegna, Puglia, Trentino Alto-Adige e Costa Etrusca (in Toscana e Lazio).

Gli Italiani cercano una casa “indipendente”, che diventi la vera destinazione del viaggio, a causa della necessità di distanziamento sociale senza tralasciare i giusti comfort come piscina e wifi che caratterizzeranno la scelta della casa.