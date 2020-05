Territorio Ragusa e… Il Museo dei misteri

“Ancora dopo anni dall’acquisto della Collezione di Abiti d’Epoca di Gabriele Arezzo di Trafiletti e la contestuale decisione di aprire un Museo del Costume all’interno del Castello di Donnafugata, l’iniziativa non riesce a concretizzarsi”

È la constatazione del Direttivo di Territorio Ragusa fatta dopo le ultime notizie fornite dalla stampa su un sopralluogo al Castello della Commissione Cultura.

Michele Tasca, segretario cittadino di Territorio, si sente obbligato ad intervenire sulla questione anche alla luce di particolari apparsi su un articolo del quotidiano La Sicilia.

È indubbio – afferma Michele Tasca – il valore di un ennesimo prestigioso giacimento museale sul territorio comunale, ospitato, fra l’altro, all’interno di uno degli attrattori principale del turismo ibleo.

La creazione di una importante galleria tematica è senza dubbio una occasione di rilancio della nostra immagine turistica, attraverso l’incremento dell’offerta per i visitatori. Si è perduto, anzi, molto tempo, fra cambi di assessori e nomine di esperti, senza arrivare al traguardo dell’apertura.

Nota del tutto negativa, la mancanza di notizie sullo stato di avanzamento dei lavori, quando, nel maggio del 2018, l’allora Sindaco Piccitto accoglieva la stampa nei locali allestiti nei bassi del Castello, si scopriva che i lavori erano ultimati, c’erano anche elementi di allestimento, ma mancava, del tutto, l’impianto di areazione deumidificazione e condizionamento, inspiegabilmente ‘dimenticato’.”

“Dall’insediamento della Giunta Cassì – aggiunge Michele Tasca – si è saputo ancora di meno su quanto avveniva la Castello, su questo Museo dei Misteri attorno a cui si concentrano le attese della collettività, e non solo”

“Misteri anche attorno a quest’ultimo sopralluogo, pare gestito in malo modo, una sorta di commissione informale, convocata dopo vari tentativi andati a vuoto, con convocazioni all’ultimo minuto, per alcuni dei componenti e, con dimenticanze, come avvenuto per il capogruppo PD, nonostante segua tutte le sedute di commissione, appunto nella sua qualità di capogruppo.” aggiunge Miche le Tasca che vuole sottolineare, in particolare, un aspetto emerso nell’articolo del quotidiano la Sicilia.

“Un consigliere componente della Commissione, che da voci circolanti è ritenuto vicino all’assessore alla cultura Clorinda Arezzo per condivisioni di carattere turistico culturale nell’ambito di Ragusa Ibla, è venuto fuori con l’appello al Sindaco per stanziare ulteriori fondi da destinare all’apertura del Museo.

Senza dubbio, l’elemento culturale può risultare trainante per il nostro turismo, soprattutto nell’attuale momento di grave crisi economico sociale.

Ma, appunto, questa crisi economico sociale deve far riflettere sulle priorità, sulle politiche turistiche ottimali, un progetto che va avanti da anni senza concreti risultati non può essere liquidato con l’ennesima richiesta di stanziamenti, senza che l’amministrazione esprima nemmeno il suo parere in merito.

Tralasciando il fatto che sarebbe opportuno fare il punto sulle somme finora dedicate a questa esposizione museale, fissando le necessità economiche per l’apertura al pubblico del Museo, non si può non censurare – come avrebbe dovuto fare l’amministrazione – questa richiesta di ulteriori stanziamenti che appare assai avventata nell’attuale clima che si respira.

Come ha sottolineato, più volte, in occasioni ufficiali, il Sindaco, il Comune è intervenuto a sostegno di 7.000 cittadini per fornire aiuti alimentari e pagare anche bollette o, addirittura, bombole del gas. Di fronte ai prossimi mesi che molte imprese affrontano con sensibili esitazioni per i danni economici patiti per la chiusura delle attività e per il prevedibile calo dei consumi, sembra paradossale che, con nonchalance, vengano richiesti ulteriori fondi, con il silenzio complice degli amministratori che in effetti, pare, stiano cercando di rastrellare altre somme, che, evidentemente, non erano state ancora previste da chi si occupa della collezione e del Museo”