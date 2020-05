Fase 2. Si attende l’ordinanza meno restrittiva di Musumeci

Si attende l’ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, dopo le linee guida del Governo riguardo la Fase 2 post covid-19. Il governatore annuncia che rispetto al testo elaborato da Roma ci saranno alcune forzature. Per esempio, nelle spiagge siciliane la distanza di sicurezza sarà di tre metri e mezzo, rispetto ai cinque metri previsti nel resto d’Italia. Questo consentirà di sistemare più ombrelloni e lettini nell’arenile. Più coperti anche nei ristoranti siciliani, dove il limite dei quattro metri quadrati attorno a ogni tavolo sarà ridotto così da garantire un maggior numero di posti.

Anche per i negozi al dettaglio la Sicilia seguirà la propria strada, introducendo cautele minime per i commercianti.

Nei bar potranno essere serviti caffè e bibite, mentre il gelato non potrà essere consumato all’interno per evitare gli assembramenti. I barbieri dovranno avere la visiera in plexiglas, visto il contatto diretto col cliente, meno vincoli invece per parrucchieri ed estetisti.