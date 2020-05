Quali sono le migliori strategie di web marketing?

Il web marketing comprende tutte le attività online che permettono di acquisire maggiore visibilità sul proprio sito attraverso l’utilizzo di diversi strumenti.

L’obiettivo di tutte le strategie di web marketing è quello di incrementare le vendite e guadagnare di più.

Il web marketing aiuta a far crescere gli obiettivi di business di un’azienda, partendo dall’obiettivo principale che riguarda la vendita dei prodotti e servizi. Attraverso il web marketing è possibile individuare i canali giusti dove investire le proprie risorse e il proprio tempo, capire quali campagne di comunicazione attivare per fidelizzare con i clienti e quando realizzarle.

Prima di iniziare a praticare il web marketing è fondamentale avere un sito web, un dominio registrato e una pagina dove far arrivare le persone.

Le migliori strategie di web marketing

Esistono diverse strategie di web marketing da poter applicare e ognuna di esse aiuta a raggiungere un determinato obiettivo: il viral marketing, ad esempio, rappresenta una delle migliori soluzioni per ottenere visibilità.

Il viral marketing comprende un insieme di tecniche e strategie che sfruttano i contenuti per attivare un meccanismo di passaparola e aiuta a crescere in modo esponenziale la conoscenza di un brand.

Una seconda strategia applicata dalla maggior parte delle aziende è il content marketing, una strategia che comprende diverse attività tra cui il blogging, i social media, comunicati stampa, interviste, realizzazione di ebook ed infografiche.

Il content marketing è una strategia che si abbraccia ad altre attività di web marketing come la lead generation e l’inbound marketing. È considerata la strategia più efficiente per attrarre il pubblico e fidelizzare con loro, offrendo delle soluzioni reali ai loro problemi.

Tutte le strategie necessitano di competenze per poter essere realizzate, per questo motivo è molto importante acquisire tutte le competenze necessarie o rivolgersi a professionisti, come l’azienda Italiaonline.

Tra le migliori strategie di web marketing troviamo anche:

La SEO : considerata come il pilastro del web marketing, la SEO è una delle strategie più efficienti per farsi trovare sui motori di ricerca . Comprende al suo interno un mondo di attività da realizzare costantemente come l’ottimizzazione on-page, il link building , la Local SEO, la keyword research, SEO copywriting e così via.

: considerata come il pilastro del web marketing, la SEO è una delle strategie più efficienti per . Comprende al suo interno un mondo di attività da realizzare costantemente come l’ottimizzazione on-page, il , la Local SEO, la keyword research, SEO copywriting e così via. Pubblicità online : l’advertising rientra tra le strategie di web marketing più complesse e importanti, le campagne sono a pagamento ed è possibile realizzarle attraverso diversi strumenti come Google AdWords, Facebook Advertising, Instagram ADV, native advertising e così via.

: l’advertising rientra tra le strategie di web marketing più complesse e importanti, le campagne sono a pagamento ed è possibile realizzarle attraverso diversi strumenti come Google AdWords, Facebook Advertising, Instagram ADV, native advertising e così via. Influencer marketing : considerata come una delle strategie di marketing più recenti, l’influencer marketing lavora di pari passo con la strategia di content marketing e permette di intercettare una nuova parte di pubblico utilizzando le persone più influenti sui social network che risultano credibili e convincibili.

: considerata come una delle strategie di marketing più recenti, l’influencer marketing lavora di pari passo con la strategia di content marketing e permette di intercettare una nuova parte di pubblico utilizzando le persone più influenti sui social network che risultano credibili e convincibili. Social media marketing: questa strategia abbraccia tante e diverse attività pratiche come l’analisi dei dati di una piattaforma social, la creazione dei contenuti, il servizio customer care, il social management e tanto altro.

In cosa consiste la lead generation?

La lead generation è un aspetto del web marketing che riveste una grande importanza, comprende tutte quelle azioni che hanno come obiettivo l’acquisizione e generazione di nuovi contatti considerati come lead. Un potenziale cliente interessato al prodotto o servizio di un’azienda è considerato un lead, che entra in contatto con l’azienda lasciando i propri dati.

Attraverso i dati raccolti è possibile applicare una strategia di lead generation utilizzando come strumento, ad esempio, l’email marketing: attraverso le e-mail è possibile raggiungere il pubblico interessato e inviare contenuti interessanti che invogliano gli utenti a raggiungere nuovamente il sito web e ad effettuare acquisti.