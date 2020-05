Una rimodulazione del piano di utilizzo dei fondi ex Insicem per dare ossigeno alle imprese ragusane colpite dall’emergenza finanziaria per il blocco delle attività a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus. A chiedere di rivedere il piano di utilizzo dei fondi ex Insicem al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, sono stati il presidente e il segretario provinciale Giuseppe Santocono e Giovanni Brancati, nel corso di un incontro che ha avuto luogo nella sala Giunta del Palazzo della Provincia.

I vertici della Cna provinciale partendo dall’approvazione del 12° rapporto sull’utilizzo dei fondi ex Insicem hanno chiesto di trasferire in un fondo per le imprese in difficoltà i finanziamenti finora non utilizzati, a cominciare da quelli per l’incentivazione delle rotte per l’aeroporto di Comiso, nonché i ribassi d’asta per i progetti già adeguati e i residui delle misure a favore delle imprese per un nuovo bando che possa dare ossigeno alle aziende elargendo finanziamenti a fondo perduto.

Il Commissario Piazza ha ascoltato la proposta della Cna provinciale e ribadendo che si tratta di somme già impegnate che hanno specifici destinatari appare necessario un confronto con tutti gli sottoscrittori dell’accordo di programma per l’utilizzo dei fondi ex Insicem, tenendo conto altresì di ribaltare decisioni già assunte all’unanimità dal tavolo istituzionale. Ma senza alcuna riserva a priori sulla proposta e tenendo conto dell’emergenza congiunturale per via del Covid 19 ha deciso di indire per mercoledì 20 maggio alle ore 10,30 la riunione dei sottoscrittori dell’accordo di programma dei fondi ex Insicem per valutare proposte e misure a favore delle imprese in questa fase di emergenza economica.