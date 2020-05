Pd Sicilia, Anthony Barbagallo è il nuovo segretario regionale

La segreteria regionale del Pd andrà a Anthony Barbagallo. Antonio Ferrante, anche lui inizialmente in corsa per il ruolo di numero uno in Sicilia, ha infatti ritirato la sua candidatura scegliendo di sostenere il percorso unitario. Dunque, l’incarico andrà a Anthony Barbagallo. “Assumo l’onore e la responsabilità di guidare il mio partito con la passione, l’impegno quotidiano e la determinazione di sempre”, dice Barbagallo in una nota.

“Parteciperò alle riunioni online dei Circoli e degli organismi locali – aggiunge – serve un ‘partito-comunità’ radicato nei territori. Saranno settimane di confronto e dialogo per alimentare quel laboratorio di idee indispensabile per costruire l’alternativa ad un governo regionale sempre più inadeguato a guidare la Sicilia. Grazie alla partecipazione dei nostri iscritti, all’entusiasmo dei Giovani Democratici ed alla competenza dei nostri amministratori locali troveremo nuova linfa per costruire un ‘campo largo’ nel quale anche la società civile, gli ambientalisti ed il mondo dell’associazionismo possano riconoscersi”.

A nome mio e di tutta la federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa rivolgo i migliori auguri di buon lavoro ad Anthony Barbagallo. Lo dichiara Lino Giaquinta, segretario provinciale del PD, che aggiunge: “Il fatto che alla unanimità si sia riusciti a convergere solo su Barbagallo è l’ennesima dimostrazione che il nostro è un partito vero, di quelli che danno spazio al confronto e che riescono anche a fare sintesi quando nei momenti di maggiore difficoltà. Adesso il PD siciliano è pronto a ripartire con maggiore entusiasmo per le sfide che, tutti insieme, dovremo affrontare”.