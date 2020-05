Didattica a distanza e schizofrenia antipedagogica

Carissimi docenti, la mia lunghissima esperienza come docente oltre che formatore di generazioni di insegnanti per non dire di genitore e nonno, fa sì che possa tranquillamente rivolgermi soprattutto a quelle, quegli insegnanti che operano nella Scuola dell’Infanzia, nella Primaria e Secondaria di I Grado, riguardo le attività di istruzione e formazione degli studenti in questo momento emergenziale e pandemico.

La DaD, Didattica a Distanza, fa parte delle TIC e quindi funzionale a coprire il vuoto del DISTANZIAMENTO sociale.

Tuttavia la DAD non può trasformarsi da POCO in TUTTO.

La vostra solerzia è divenuta schizofrenia, preoccupazione della valutazione del vostro Dirigente Scolastico: pensate solo al Programma, non al Bambino, al Ragazzo. Pensate, come si faceva 50 anni fa e più, ai contenuti e non alla persona che può ‘contenerli’. Schizofrenìa che si sta trasformando in bournout per tutte/i voi.

La chiusura delle scuole del 5 marzo in poi per 3, 4 mesi mieterà molte vittime non solo tra voi, ma anche fra gli alunni e soprattutto le famiglie.

Non vi rendete conto di schiacciare sullo schermo dei telefonini, Ipad, pc… i genitori, dalla mattina alla sera, senza possibilità di privacy, ottenuta semmai a costo di minacce fatte agli astanti?

Praticamente lo streaming e divenuto come uno zoo, in cui tutti obbediscono al colpo di frusta (data ‘gentilmente’ in prestito dalla Ministra Miur e dal Dirigente) dell’insegnante domatore.

Messaggi WhatsApp, email, lezioncina, decine e decine di fotocopie da fare, esercizi, test… tutti esibiti senza ritegno, senza empatia.

Dai vostri volti, arcignità a non finire. Serietà ‘ad abundantiam’ perché ci si sente osservati e giudicati. Open school, scuole aperte, sì. Ma aperte a cosa?

NON ALL’EDUCAZIONE E ALLA FORMAZIONE.

Stacanovismo antipedagogico, quindi, antiformativo e schizofrenico degli insegnanti e dei DS.

Si lavora come se fossero gli Ultimi Giorni biblici, prima del Giudizio Universale. Dall’evangelico sabato fatto per l’uomo, al compiti svolti per fare il programma.

E i bambini, i ragazzi, le famiglie, le case, i media, cioè i computer disponibili, gli spazi?…

Tutto spazzato via. Non esiste il tempo, non esiste la disponibilità degli alunni e dei docenti; non esiste la disponibilità delle famiglie.

Esiste solo il fare digitale, spesso vuoto.

BASTA! FATE ‘FIT STOP’ come le macchine di Formula Uno.

Usate dopo e forse prima della razionalità e … contabilità programmatoria, l’empatia, la condivisione.

DISOBBETITE AI D. S. STACANOVISTI. Siate vicini si bambini, ai ragazzi, alle famiglie e – perché no? – a Voi stesse/i.

Piergiorgio Barone