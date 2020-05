A Scicli lo sportello Focus Imprese

L’amministrazione comunale annuncia la nascita dello Sportello informativo a distanza per le imprese di Scicli.

Lo Sportello Focus Imprese è un ufficio che sarà aperto in via sperimentale per tutti i settori delle attività produttive: industria, commercio, agricoltura e artigianato, per dare informazioni puntuali in seguito al susseguirsi dei decreti emanati a livello nazionale e regionale per il contrasto al diffondersi del coronavirus.

La giunta Giannone, attraverso l’assessorato alle attività produttive, con questa iniziativa intende fornire informazioni ad ampio raggio alle aziende locali con un punto d’ascolto a disposizione delle imprese, le cooperative, le partite IVA per trovare informazioni puntuali su diverse tematiche.

Obiettivo del Comune è mettere in rete diverse professionalità, ma anche associazioni di categoria che si potranno alternare con un calendario che verrà divulgato sulla pagina del sito del Comune di Scicli.

Oltre a fornire informazioni puntuali in questa fase di emergenza la finalità principale che l’Amministrazione Comunale intende perseguire è quella di fornire un servizio che possa raggiungere tutte le imprese e sollecitare le stesse ad essere proattive verso il cambiamento.

Un aspetto fondamentale in una prima fase sarà fornire informazioni e possibili opportunità, in una seconda fase sarà fondamentale l’ascolto degli imprenditori, con attività di orientamento a supporto delle idee, perché purtroppo molti progetti innovativi e interessanti spesso si arrestano nelle primissime fasi perché non trovano risposte e risorse.

“L’obiettivo dello sportello è duplice, da un lato quello di aiutare piccole imprese, professionisti e autonomi alle prese con le difficoltà della crisi economica e con la farraginosa produzione di leggi e ordinanze che ha visto la luce in questi giorni, dall’altro fornire degli strumenti utili per programmare la ripartenza delle attività economiche” -spiega l’assessore allo sviluppo economico Emilia Arrabito-.

Chi fosse interessato a contattare lo sportello informativo, può scrivere a: sportello.unico@comune.scicli.rg.it oppure telefonare al numero 0932 849116.

Il referente è il geom. Carmelo Arrabito.