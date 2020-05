Ragusa. Brillante successo dell’iniziativa “noiVIALLENIAMOacasa”

Si è conclusa con successo l’iniziativa “noiVIALLENIAMOacasa” – il fitness in azione per l’emergenza COVID-19, Si tratta di un’iniziativa, ideata e portata a compimento da un esperto team di istruttori fitness professionisti operanti nei comuni delle provincie di Ragusa e Siracusa che ha visto il coinvolgimento, in meno di una settimana, circa 200 persone che hanno dato il proprio contributo economico che è stato utilizzato dagli stessi istruttori fitness in favore della “spesa SOSpesa” per le famiglie in difficoltà.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i numerosi partecipanti che oltre a dare il loro contributo economico, si sono allenati esclusivamente on-line, seguendo le lezioni, tenute a titolo gratuito in diretta video, dagli esperti istruttori che hanno proposto le varie discipline fitness più in voga nelle giornate dell’1-2-3 maggio in occasione quindi della Festa dei Lavoratori e dell’intero weekend.

“Come Amministrazione comunale di Ragusa – dichiara l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono – siamo stati vicini a questa iniziativa di solidarietà che si aggiunge alle altre attività che abbiamo portato avanti a sostegno delle famiglie che in questo particolare momento di emergenza sanitaria hanno avuto bisogno di aiuto. Ho ritenuto opportuno incontrarmi con gli ideatori di questa lodevole iniziativa a cui ho portato il saluto ed il ringraziamento del Comune”.