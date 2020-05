Modica. Al mare in ordine alfabetico? La risposta del Sindaco

In estate tutti al mare a Marina di Modica ma in ordine alfabetico: è questa l’idea della Consigliera Comunale Rita Floridia proposta al Sindaco Ignazio Abbate e alla Presidenza della Regione. La motivazione nasce dalla necessità di voler cautelare la popolazione dalla pandemia da Coronavirus. Secondo la Consigliera Floridia, si potrebbe andare in spiaggia a giorni alterni seguendo il criterio dell’ordine alfabetico, il che consentirebbe un minor flusso di persone controllate eventualmente dalla Polizia Locale o dai Vigili volontari che potrebbero effettuare la verifica dei dati anagrafici con documento d’identità, a campione.

Un’idea questa, che sembra non essere al momento stata apprezzata dalla maggior parte dei cittadini. A questo proposito abbiamo voluto sentire l’opinione del Sindaco di Modica Abbate.