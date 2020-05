Ispica. Invitalia rimborsa aziende per spese dispositivi

Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, rimborsa le spese sostenute dalle imprese per i dispositivi di protezione individuale dei quali hanno dovuto dotare i propri addetti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Lo comunica l’Assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Ispica, precisando che possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore nel quale operano e dal regime contabile adottato. Sono ammissibili le spese per mascherine di ogni tipo, guanti in lattice, vinile e nitrile, dispositivi di protezione oculare, indumenti di protezione, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricati, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti. Le spese, da un minimo di 500 euro a un massimo per azienda di 150mila euro, devono essere sostenute fra il 17 marzo e l’invio della domanda di rimborso, il cui termine ultimo è fissato all’11 giugno 2020. L’assessorato allo Sviluppo economico invita comunque gli interessati a prestare attenzione alle procedure previste per l’accesso al finanziamento che prevedono una fase di prenotazione telematica del rimborso dall’11 maggio al 18 maggio all’indirizzo https://prenotazione.dpi.invitalia.it/.

Opportuna l’assistenza del proprio commercialista o delle associazioni di categoria.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare all’Assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Ispica ai numeri 0932.701608 o 0932.701609 o inviare una mail a sviluppo.economico@comune.ispica.rg.it.