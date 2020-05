Incidente stradale ieri sera a Modica all’altezza di contrada San Filippo. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una Renault Twingo e una Opel Zafira. Nell’incidente la peggio è toccata al giovane conducente della Twingo che ha riportato la frattura ad una gamba con una prognosi di 30 giorni.

Sul luogo del sinistro sono intervenute due pattuglie della polizia locale e un’ambulanza del 118 che ha prontamente prestato soccorso al giovane immediatamente trasportato all’Ospedale Maggiore