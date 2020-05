Sicet Ragusa su bando affitti Regione Sicilia

Ancora otto giorni per la presentazione delle domande di contributo per l’affitto della Regione Siciliana. La scadenza per richiedere il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, come stabilito con bando emanato dall’assessorato alle Infrastrutture, è stata fissata al 13 maggio prossimo.

“I fondi a disposizione – ricorda la responsabile del Sicet Ragusa, Cecilia Licitra – ammontano a 7,5 milioni di euro. È un aiuto economico considerevole in questo momento di grave crisi economica accentuata dall’emergenza sanitaria e consentirà di destinare aiuti che varieranno da 1200 sino a 1800 euro.

Come sindacato degli inquilini – continua la Licitra – abbiamo richiesto con forza questi provvedimenti perché necessari a ridare ossigeno a tante famiglie e garantire, in questo modo, il diritto alla casa. Le incertezze economiche di questo momento non possono limitare questo diritto. Per questo, come sindacato degli inquilini, ci siamo rivolti anche al Governo nazionale perché lavori sul rifinanziamento della propria quota. In questo modo si potrebbero estendere i contributi ai prossimi anni.

Il Sicet di Ragusa à a disposizione di chiunque volesse ulteriori informazioni – ha concluso Cecilia Licitra – Se pur limitati dalle distanze sociali ancora necessarie, basterà chiamare la nostra sede di piazza Ancione per avere indicazioni su come accedere al bando.”