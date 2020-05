Chiude nuovamente l’impianto meccanico biologico della discarica di Cava dei Modicani a Ragusa. La chiusura è dovuta alla scadenza dell’ordinanza urgente e contingibile del Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa. Arpa Sicilia non ha autorizzato la proroga. I comuni della provincia di Ragusa da stamani non possono più conferirvi i rifiuti. L’impianto da anni va avanti con ordinanze prorogate dal Commissario dell’ex provincia di Ragusa in attesa della Valutazione d’impatto ambientale dall’assessorato regionale al Territorio. Ora tutto si è bloccato perché sulla nuova ordinanza di proroga si è registrato il parere negativo dell’Arpa Sicilia. I comuni ragusani da oggi dovranno conferire i loro rifiuti nelle discariche fuori provincia con un notevole aggravio di spese.