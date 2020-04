Modica.70enne negativo a Catania, positivo a Ragusa. E’ mistero.

Un anziano catanese è stato ricoverato stamattina nella divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Modica. E’ risultato positivo al tampone per coronavirus. L’uomo è arrivato a Modica proveniente dalla Clinica del Mediterraneo di Ragusa, dove era ricoverato per un intervento chirurgico e in questi giorni era sottoposto a terapia di riabilitazione.

Il mistero risiede nel fatto che l’uomo, prima di lasciare il nosocomio catanese, era stato sottoposto a tampone risultato negativo. Dopo alcune settimane di terapia a Ragusa è ora risultato positivo. E’ probabile (per non dire certo) quindi che sia stato contagiato da qualcuno incontrato nella struttura sanitaria ragusana. Un impiegato? Un altro degente? Un parente in visita? E’ come cercare il proverbiale ago nel pagliaio ma, mai come questa volta, l’ago deve spuntare fuori prima che faccia ulteriori danni. A questo punto salgono a sette i ricoverati nel nosocomio di Via Aldo Moro, uno in Terapia Intensiva e sei in Malattie Infettive.