Adiconsum Ragusa-Siracusa chiede più attenzione a sanificazione

L’emergenza Coronavirus sta comportando una serie di cambiamenti alla vita normale ed ai programmi dei cittadini/consumatori. In particolare oggi assistiamo ad una serie di raccomandazioni sull’esigenza di avere una cura maggiore dell’igiene personale (lavaggio delle mani) e la sanificazione degli ambienti comprese le suppellettili.

Il nostro Ufficio, in questi giorni è stato sollecitato da molti cittadini/consumatori su un problema significativo quale è quello della sanificazione dei bidoni della spazzatura, specie quelli condominiali.

Infatti, prima dell’entrata a regime della raccolta differenziata, i contenitori della spazzatura con sistematica cadenza (settimanale) venivano sanificati dalla Ditta preposta alla raccolta con mezzi appropriatamente dedicati.

Con l’attuazione della raccolta differenziata questo servizio di grande importanza è stato soppresso senza alcuna indicazione o segnalazione di affidatario.

I bidoni dedicati all’umido e all’indifferenziata risultano oggi quelli maggiormente portatori di contaminazione in quanto contenenti rifiuti come guanti monouso, mascherine, alimenti manipolati da diversi persone, etc. altamente a rischio

Vediamo tutti i giorni spot di come si trasmette il “virus” attraverso qualsiasi semplice gesto quotidiano e si è sottovalutato un problema così importante per l’utenza nonchè per i lavoratori preposti al servizio di raccolta.

“Oggi vi è la necessità urgente ed inderogabile – dichiara Cerruto Presidente di Adiconsum – di attivare il servizio di lavaggio e sanificazione dei bidoni di raccolta della spazzatura al fine di prevenire il fenomeno del contagio”