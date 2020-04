Pozzallo. L’amministrazione incontra operatori servizi sociali

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Alessandra Azzarelli, accompagnata dall’assistente sociale Concetta Gambuzza, hanno voluto incontrare una delegazione degli operatori della Cooperativa Orsa Maggiore, che attualmente gestisce il servizio del Centro Diurno Disabili di Pozzallo.

Oggetto dell’incontro è stato quello di affrontare il riavvio del servizio in argomento essendo quest’ultimo stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Dopo un ampia discussione si è convenuto, in questa fase di spostare l’avvio del servizio a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, e nel caso in cui dovessero migliorare le condizioni emergenziali la riapertura del centro potrebbe essere anticipata.

Tale decisione, unanime, a salvaguardia degli utenti, in primis, e successivamente degli stessi operatori, atteso che lo svolgimento del servizio in questione non può essere svolto con la modalità e le restrizioni previste dai D.P.M. in vigore.