Mobilità docenti 2020; si intervenga su disparità di trattamento

Una differenziazione che appare priva di logica e presenta evidenti profili di disparità di trattamento tra identiche categorie di docenti. Centinaia di questi, neoassunti nel 2019 da concorso straordinario 2018, afferma l’onorevole Nino Minardo, chiedono aiuto in un momento come questo di emergenza e difficoltà nazionale. Per i docenti individuati per l’a.s. 2018/2019, continua ad essere consentita la mobilità, anche interprovinciale, senza vincoli, mentre per quelli individuati per l’a.s. 2019/2020, si applica il vincolo quinquennale, con anticipo rispetto a quanto previsto dal nuovo comma 3 dell’art.399 del D.Lvo 297/94. E’ evidente la discriminazione di alcuni insegnanti rispetto ad altri. Il Governo può ovviare a questa disparità cambiando la norma con la sospensione del vincolo quinquennale alla mobilità del personale docente immesso in ruolo 2019/2020 per rispondere alle tantissime necessità di centinaia di docenti.

Un intervento che ho chiesto al Ministro della P.I, Lucia Azzolina, la quale fino a questo momento ha mostrato assoluto disinteresse alle istanze avanzate non solo dai docenti interessati ma anche dalle organizzazioni sindacali che, prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus, avevano sollevato il problema rimanendo tuttavia inascoltate.

Auspico, conclude Minardo, che la Ministra rielabori le sue convinzioni e venga incontro a tante famiglie già abbastanza provate per questo periodo complicato.