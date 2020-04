Vitale. A Ragusa macchina di solidarietà da risposte efficaci

“Il vertice tenutosi l’altra sera a palazzo dell’Aquila tra il sindaco, gli uffici ai Servizi sociali guidati dal relativo assessore, la Protezione civile e la Caritas diocesana testimonia quanto articolata, piena di spunti e ricca di stimoli sia la rete di solidarietà che sta avvolgendo la città. Sia chiaro che nessuno può avere la formula perfetta. Però l’impegno profuso da tutte le parti in causa è davvero straordinario con l’obiettivo di non fare rimanere nessuno indietro”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Daniele Vitale della lista CasSindaco che mette in rilievo la certosina azione quotidiana dagli operatori del volontariato che, sotto l’attenta regia dell’amministrazione comunale, stanno cercando di garantire delle risposte efficaci a quanto hanno avanzato delle specifiche istanze. “Mi preme, in particolare, sottolineare che tutte le richieste inoltrate – continua Vitale – saranno evase entro il 27 aprile. Proprio per fare in modo che le attese possano essere contenute e che si fornisca un aiuto e un sostegno a chi davvero ha bisogno. La macchina degli aiuti che l’ente di palazzo dell’Aquila ha saputo mettere in moto fa onore a chi la sta animando perché, a fronte di una situazione così complessa e delicata, è importante che possano arrivare delle risposte all’altezza della situazione. Sono soddisfatto, dunque, della capacità che il Comune ha saputo mettere in campo in questa occasione calandosi nei panni di chi ha bisogno, di chi non vede l’ora di ricevere buoni spesa e medicinali salvavita. Un grazie, dunque, è doveroso nei confronti di chi si sta dando da fare per aiutare la collettività che ne ha bisogno”.