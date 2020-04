Modica. Georgos il lungometraggio sulla festa del Santo Patrono.

Il 23 aprile alle 20.15 e il 26 aprile alle 21.00 andrà in onda sulla pagina Facebook “San Giorgio Martire Patrono di Modica” il lungometraggio “Georgos” pensato da Peppe Belluardo e Gabriele Liuzzo di Inside the image, e da Mattia Cappello Photographer.

Un modo diverso per vivere l’emozione della festa. “Il lungometraggio – spiega Gabriele Liuzzo – nasce dal desiderio di raccontare la festa anche nel suo lato preparativo. La pellicola vuole far suscitare emozioni e sensazioni, facendo rivivere i momenti più salienti della festa. Nasce dalla fede per San Giorgio e dalla passione per la fotografia”.