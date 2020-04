Le strade di Ragusa che saranno sanificate venerdì 24 aprile

Domani, venerdì 24 aprile, nuovi interventi di sanificazione delle strade ed aree pubbliche di Ragusa. Ad essere interessate a tali operazioni saranno le seguenti vie e zone limitrofe:

via Sordi, via Stoppa, via Licitra, via Piccitto, via Magnani, via Salvy D’Albergo, via Craxi, Via Calipari, via Togliatti, via Scelba, via Palazzeschi, via Strasburgo, via Parigi, via Finlandia, via Mazza, via Volontari del Sangue.