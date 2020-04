Festa della Liberazione in forma ridotta per emergenza sanitaria

L’Amministrazione comunale di Ragusa in occasione della celebrazione della Festa della Liberazione del 25 aprile, a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, ha deciso di procedere soltanto alla deposizione di cuscinetti di fiori sulla lapide a ricordo della resistenza contro il nazi-fascismo, posta sulla facciata di Palazzo di Città, sulla lapide in ricordo dell’eccidio dei Braccianti agricoli, posta sulla facciata di Palazzo INA ed alla deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduii di Piazza san Giovanni. La cerimonia in forma ridotta avrà inizio alle ore 10,30 davanti a Palazzo di Città.