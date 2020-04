Sosetgno operatori sociosanitari da parte di Sviluppo Ibleo Lega

La segreteria del movimento politico Sviluppo Ibleo, unitamente alla Lega di Vittoria e ai movimenti Area Iblea, Vittoria Popolare, Idea Impresa, sostengono il percorso portato avanti dal coordinamento Uilfpl Oss Regione Sicilia e dal coordinamento regionale Io Sono Oss che chiedono, in piena emergenza sanitaria, di valorizzare nella maniera più opportuna il ruolo degli operatori sociosanitari. “Stiamo parlando di figure professionali – dicono i rappresentanti dei gruppi politici – che non sono mai state valorizzate nella maniera dovuta e che, adesso, invece, stanno mettendo in luce, oltre alla loro competenza, tutto il proprio valore di cui, e bisogna prenderne atto, non si può fare a meno. Ecco perché i movimenti sottoscrittori del presente documento hanno chiesto maggiori assunzioni da parte delle aziende sanitarie locali per la categoria sanitaria Oss e infermieri che si è dimostrata determinante nella gestione dell’emergenza in atto. Una richiesta che, politicamente, ci sentiamo di appoggiare, consapevoli che l’attuale pandemia ha rilevato alcuni nervi scoperti sul piano della carenza dell’organico che, adesso, bisognerà fare il possibile per cercare di colmare. Siamo disponibili a supportare l’azione politica che, a livello locale, il sindacato in questione intende portare avanti di concerto con il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e con il deputato regionale Orazio Ragusa”. Il movimento politico Sviluppo Ibleo, Lega Vittoria e gli altri tre movimenti precisano che “questo percorso non può prescindere dall’azione di tutela del personale su tutto il territorio ibleo che, proprio in questa situazione difficile, è indispensabile attuare. Non è possibile che la Sanità attenda che la situazione degeneri. E’ opportuno, piuttosto, che ci si organizzi per tempo, prima che scoppino le emergenze, per affrontare nella maniera compiuta tutte le difficoltà insorgenti. L’emergenza attuale si sta rivelando, insomma, una occasione per farci riflettere anche dal punto di vista della riqualificazione di una categoria che deve essere sempre più organizzata per potere salvare le persone quando ce n’è di bisogno”.