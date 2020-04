Il presidente regionale ANP: “Manteniamo premio “Nicholas Green”

Nella Giornata Nazionale della Donazione di Organi e tessuti che si è celebrata il 19 aprile 2020, il presidente regionale dell’Associazione Nazione Presidi, nonché vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Presidi, Maurizio Franzò, ha invitato il Presidente della V Commissione ARS, Luca Sammartino, ad inserire nella finanziaria 2020 e per il triennio 2020-2022 dei fondi per mantenere in vita il premio “Nicholas Green”.

La lettera è stata posta anche all’attenzione dell’Assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, dei componenti ai componenti la Consulta Regionale per il Diritto allo Studio e del Presidente Regionale A.I..D.O. Guido Bellinghieri, nonché delReferente Regionale Aido per il Premio “Nicholas Green” Commendatore Giuseppe Distefano.

“A riscontro della documentazione ricevuta relativa al disegno di legge per lafinanziaria regionale 2020 e per il triennio 2020-2022, scrive Franzò nella missiva, si vuole evidenziare che non risulta inserito ilfinanziamento utile a dare attuazione alla Legge Regionale del 1 marzo 1995 n. 15”.

Franzògià lo scorso anno scolastico era stato in prima linea nella riesumazione del premio dedicato alle scuole e finalizzato alla diffusione della cultura della donazione degli organi.“Tale finanziamento, scrive ancora il presidente regionale ANP, è necessario affinché sipossa dare nel tempo continuità alla edizione svolta nell’anno scolastico 2018/2019 del Premio“Nicholas Green” che ha coinvolto tutti gli studenti che frequentano le scuole siciliane di ogni ordinee grado.Edizione che ha avuto un risconto positivo e che si è riattivata dopo un periodo di sospensione, dovuto alla mancanza delfinanziamento specifico nelle varie finanziarie, grazie alla sensibilità mostrata dall’AssessoreRegionale Roberto Lagalla che si è adoperato nella fase di approvazione della scorsa finanziariaregionale”.

Maurizio Franzò ha quindi chiesto l’intervento delle istituzioni regionali, nella fase di approvazione del disegno di legge, “affinché unapagina positiva della Regione possa sempre essere a disposizione degli studenti, prevedendo ilfinanziamento della L.R. 15/95 o che si assuma l’impegno che tale iniziativa sia eventualmentefinanziata a valere delle somme indicate al capitolo 376528 utile per le “spese per iniziative dicarattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza” ove è indicato un importo di 843.842,74 euro”.