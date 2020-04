Papa Francesco apprezza il lavoro dei giornalisti

Questi giorni hanno mostrato come le notzie scorrono sempre più velocemente, giorni in cui le fake news rischiano di farla da padroni, c’è bisogno di dare spazio sempre più alla comunicazione

vera, che non si ferma nemmeno la domenica. Papa Francesco uscendo dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia, a Roma ha salutato e apprezzato il lavoro dei giornalisti: “Invece di stare a letto la domenica lavorate. Grazie tanto, grazie. Comunicare è buono”. Ancora una volta il Santo Padre mostra la sua paternità e la sua vicinanza, con semplicità e sorriso.