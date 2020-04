Ragusa, niente voli e pochi soldi: bloccato gruppo di brasiliani

Bloccati a Ragusa senza poter ritornare a casa mentre il denaro sta per finire e ci si affida agli aiuti cittadini. È la vicenda di un gruppo di venti cittadini di nazionalità brasiliana discendenti da nonni e bisnonni emigrati in attesa della cittadinanza italiana dopo aver scelto di tornare a vivere nella terra dei propri avi.

Fermi nell’impasse del lock down, senza poter far nulla che attendere che la burocrazia, per l’ottenimento della cittadinanza, faccia il suo corso. E intanto, in mancanza di sussidi, coppie, giovani in cerca di lavoro e persino un architetto che da remoto progetta un Covid Hospital a New York, si affidano al buon cuore dei ragusani.