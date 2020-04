Idea Liberale chiede revoca riapertura mercato ittico Scoglitti

“Una decisione semplicemente assurda e del tutto inspiegabile quella adottata dalla commissione straordinaria di Vittoria in ordine alla riapertura del mercato ittico di Scoglitti. Forse perché la provincia di Ragusa è tra le prime in Italia relativamente al basso numero dei contagiati, circostanza che vuol dire che l’Asp ha lavorato bene e che i cittadini, tutto sommato, hanno seguito in maniera stringente le prescrizioni dal governo, allora i commissari hanno stabilito che si può procedere in questo modo per noi del tutto inspiegabile”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, dopo avere monitorato quanto accaduto ieri nella frazione rivierasca in seguito all’ordinanza di riapertura del mercato ittico. “Una decisione assunta – prosegue Scuderi – senza le contestuali contromisure quali possono essere adeguati controlli della temperatura corporea, l’installazione di specifiche transenne o altri provvedimenti sul distanziamento interpersonale. Così ci sono stati assembramenti. E ci saranno anche nei giorni a venire. Tutto ciò per complicare la situazione. Ma non si teme che, in questo modo, si creino le condizioni per diffondere il contagio? Ma che significato ha questa ordinanza? E, poi, se si volevano aiutare i pescatori, cosa sacrosanta, perché non si sceglieva una strada differente? Magari quella delle sovvenzioni? Non avrebbe avuto più senso a fronte di una emergenza che è ancora galoppante e rispetto a cui nessuno può permettersi di tirare il fiato? Chiediamo, dunque, alla commissione straordinaria di revocare l’ordinanza e di chiudere il mercato ittico. Riteniamo non sia ancora questo il momento della ripartenza. Ci sarà il momento opportuno per effettuare queste scelte che non è certo quello attuale. Al momento, bisogna continuare a rimanere a casa per far sì che la provincia di Ragusa continui a rimanere, come lo è stata finora, un’isola felice dal punto di vista del numero relativamente basso dei contagi”.