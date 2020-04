Covid-19. L’iniziativa simbolica: “Grazie di cuore”

Un’iniziativa intitolata “Grazie col cuore”, sta riscuotendo molto successo a livello nazionale appoggiata ad un gruppo Facebook ad oggi di 10 mila persone. Non scopo di lucro e viene chiesto a chi ne ha piacere, di creare con qualsiasi tecnica creativa, dei cuori con la scritta “grazie” da donare più avanti, come simbolo di ringraziamento, a medici, infermieri e ausiliari impegnati in prima linea nei Covid-Hospital. È, dunque, solo un gesto simbolico ma pieno di significato.

L’organizzatrice è Antonella De Tomassi di Roma, mentre la referente per la provincia di Ragusa è Giusy Amore, che si occuperà, quando sarà il momento, di raccogliere tutti i cuori donati in territorio ibleo per farli avere al personale dell’Ospedale Maggiore.