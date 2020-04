Aeroporto di Comiso accoglie volo sanitario

Ancora una volta l’Aeroporto di Comiso “Pio La Torre” è stato aperto per accogliere un volo sanitario. Nei giorni scorsi lo scalo era stato aperto per consentire il trasporto di organi.

Questa volta, l’aeroporto è stato aperto di pomeriggio per accogliere l’arrivo di un aeromobile Bombardier Learjet 45 proveniente dall’Aeroporto di Lione. Si è trattato di un volo sanitario, che è servito al trasporto di un paziente ricoverato a Ragusa.

Attualmente lo scalo di Comiso, visto il perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19, risulta chiuso. “Nonostante il nostro scalo sia chiuso per l’emergenza Coronavirus – sottolinea la gestione dell’Aeroporto – continuiamo a dimostrare il massimo della tempestività nel tornare pienamente operativi e lo facciamo ancor più volentieri per queste ragioni”.

Nel post pubblicato dallo scalo casmeneo, sulla propria pagina ufficiale, è stato comunicato che il volo sanitario è poi ripartito per l’Aeroporto di Adana, in Turchia.