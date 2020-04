Una circolare della Regione chiarisce su aperture odierne

La circolare n. 7 DRPC Sicilia inviata nella tarda serata di ieri ha fornito chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e ragionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio. Nella stessa si fa presente che librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati possono riaprire.

Ieri si era infatti generata confusione a causa di un’ordinanza regionale che recepisce il nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio ma mantiene in vigore le precedenti e più restrittive ordinanza regionale, motivo per il quale quindi la stessa Regione ha ritenuto opportuno fornire tali chiarimenti con apposita circolare.