Modica. Guarito da Covid-19 e dimesso il 94 enne sciclitano

E’ stato dimesso questa mattina dall’Ospedale Maggiore di Modica il 94 enne sciclitano ricoverato alcuni giorni fa perché positivo al Coronavirus e padre di una donna contagiata. La dimissione del paziente ricoverato abbassa il numero dei pazienti ospiti nel reparto interessato al Covid-19, ne rimane uno in malattie infettive e quattro in terapia intensiva.

Il Personale Sanitario ha accompagnato la dimissione dell’anziano signore con un lungo applauso e la soddisfazione si accompagna alla dignità che gli stessi mostrano per l’assistenza sanitaria che garantiscono giorno dopo giorno senza risparmiarsi.

La Direzione Strategica è orgogliosa per i risultati che si stanno ottenendo al “Maggiore” di Modica. Tutto ciò è frutto dell’impegno della Direzione Sanitaria del Presidio, supportata dal prezioso contributo di tutte le strutture sanitarie dell’ospedale, che, sin dall’inizio, ha organizzato tutte le azioni e i percorsi necessari ad assicurare assistenza ai pazienti, affetti da Covid-19 e, nello stesso tempo, ha garantito la sicurezza dei lavoratori. Il personale dell’ospedale sta dimostrando grande professionalità ed empatia nella gestione di pazienti così delicati.

Migliorano intanto le condizioni del 32 enne gelese ricoverato lo scorso 30 marzo nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore.