Covid19: unità e condivisione a sostegno della comunità ispicese

In tutti i Comuni d’Italia l’emergenza coronavirus ha indotto le amministrazioni comunali ad intervenire in piena sintonia e totale collaborazione con i consiglieri comunali, con le associazioni di volontariato, con il mondo ecclesiastico.

“Non si riesce a comprendere perché, solo ad Ispica, i consiglieri comunali debbano essere del tutto esclusi dalla partecipazione alla gestione dell’emergenza, nei limiti delle loro competenze – denunciano i consiglieri di opposione – Nella nostra città, infatti, l’Amministrazione Comunale e la Presidenza del Consiglio Comunale hanno interrotto da tempo tutte le procedure democratiche. Le interrogazioni dei consiglieri comunali non ricevono risposta da mesi, cioè da periodi di gran lunga precedenti l’esplosione della problematica riguardante il COVID 19. Persino la richiesta, avanzata da alcuni consiglieri comunali, di convocazione di un Consiglio Comunale in Videoconferenza, avente per oggetto “ Emergenza coronavirus ad Ispica ”, è rimasta disattesa.

Pertanto, ai consiglieri comunali si nega persino il diritto di fornire il proprio contributo e di dare il proprio aiuto alla città in difficoltà. Persino la volontà, espressa formalmente dagli stessi consiglieri, di devolvere a finalità di sostegno delle famiglie in difficoltà le somme derivanti dalle indennità di presenza alle sedute del Consiglio Comunale, è rimasta frustrata dal silenzio dai rappresentanti del Comune, sia Amministratori che burocrati”.

Il confronto, secondo i nove esponenti di opposizione, favorisce sempre l’individuazione delle soluzioni migliori. Nessuno può ritenersi a tal punto autosufficiente da escludere tutti e avocare a sé ogni azione e provvedimento.

“Lo Stato e la Regione hanno già fornito al Comune di Ispica gli adeguati sostegni. Non è consentito a nessuno di utilizzare da solo, secondo i propri personali criteri, tali risorse. La democrazia, in certi momenti, non è solo trasparenza ma anche efficienza.

Per questi motivi i sottoscritti consiglieri comunali hanno inoltrato delle note alle autorità competenti perché si ripristini il rispetto delle più elementari procedure democratiche”.