Ispica. A Pasquetta raccolta rifiuti regolare

Lunedì di Pasqua, 13 aprile, sarà regolare il servizio di raccolta rifiuti ad Ispica. Come ogni lunedì nel centro urbano saranno ritirati umido, vetro e pannolini; nella fascia costiera e nelle contrade le isole ecologiche mobili saranno attive come da consueto calendario. Lo comunica l’Assessorato al Decoro urbano precisando che la decisione è frutto di un accordo in tal senso fra Comune di Ispica e Tech Servizi nell’intenzione condivisa di non arrecare disagi alla cittadinanza in questi giorni di emergenza sanitaria.

Viene ricordato altresì che le persone in quarantena obbligatoria sono esentate dall’eseguire la raccolta differenziata. Le varie frazioni devono essere inserite in un solo sacco, contenuto a sua volta dentro altri due o tre sacchi. Il tutto va esposto entro le 5,30 il giovedì per il centro urbano, mentre i cittadini in quarantena nelle contrade e nella fascia costiera sono contattate dal responsabile del servizio per concordare la data e l’ora del ritiro.

Utile ricordare ancora che chi non è in quarantena, continuando a fare la raccolta differenziata, deve conferire mascherine, guanti, fazzoletti di carta usati e carta igienica nel secco non riciclabile, possibilmente dentro uno specifico sacchetto a sua volta riposto dentro due o tre sacchetti.