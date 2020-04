Iniziano domani gli interventi di sanificazione di Ragusa

Come preannunciato, nella giornata di domani, sabato 11 aprile, saranno avviate le operazioni di sanificazione delle aree pubbliche di Ragusa che sono state suddivise in diverse zone. Sempre nelle ore diurne, dalle ore 6 alle ore 12, si interverrà in Corso Italia, Piazza Carmine, Corso V. Veneto, Via S. Anna, Via Ibla, Via Dalla Chiesa e strade limitrofe.

Da martedì 14 aprile invece ad essere interessate agli interventi di sanificazione saranno via Roma, Via S. Vito, Piazza S, Giovanni, Via Natalelli, via G.B. Odierna, Via Matteotti, Viale del Fante e tutte le aree limitrofe a dette strade.

Nei prossimi giorni verrà resa nota la programmazione che interesserà le altre zone di intervento.