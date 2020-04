Ragusa. Pasqua in prima linea, le uova ai bambini

E’ una Pasqua difficile quella che ci apprestiamo a celebrare chiusi nelle nostre case e senza le tradizionali riunioni familiari. A soffrirne sono soprattutto i bambini e gli anziani, ma in loro soccorso è venuta incontro la società ERGON che ha donato a “Ragusa in Movimento” ed all’ Associazione Nazionale Paracadutisti d’ Italia”, 200 uova di cioccolato.

Le due associazioni, com’ è noto, sin dall’ emergenza sanitaria aiutano le categorie più disagiate, ricevendo donazioni di prodotti alimentari e recapitandoli a circa quindici famiglie al giorno.

“Grazie a questo gesto di solidarietà, affermano Michele Savarese e Mario Chiavola”, i nostri volontari provvederanno affinchè anche quest’ anno ogni bambino possa avere il tradizionale uovo con sorpresa. Durante queste festività andremo anche a portare la nostra vicinanza a tutte le persone anziane che in questo mese ci hanno chiamato per avere conforto avendo le persone care lontane. Continuiamo ad essere in prima linea affinchè nessuno venga lasciato solo; quando tutto sarà finito vogliamo che i nostri bambini, quando saranno grandi, ricorderanno che nella maggiore difficoltà c’era chi pensava alla loro felicità.”

Per ricevere l’ uovo di Pasqua basta chiamare il numero 09321847249 ed un volontario lo consegnerà fino a casa.