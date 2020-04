Erogazione buoni spesa. Pozzallo approva atto di indirizzo

La Giunta Municipale di Pozzallo ha deliberato un atto di indirizzo, indirizzato all’Ufficio dei Servizi Sociali, per stabilire le modalità dettagliate di erogazione delle risorse assegnate con l’Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile.

Con la suddetta Ordinanza, infatti, è stato destinato al Comune di Pozzallo l’importo di €167.845,47, da impiegare per l’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, di beni primari e farmaci.

Le modalità di erogazione saranno contenute in un Avviso Pubblico, predisposto dal Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona, che dovrà tener conto dei seguenti indirizzi:

-individuare prioritariamente quali beneficiari dell’intervento i nuclei familiari, residenti nel Comune di Pozzallo, che si trovano in particolare stato di bisogno e che risultino privi di reddito a qualsiasi titolo percepito, privi di patrimonio mobiliare o comunque non sufficiente al sostentamento del nucleo familiare;

-in subordine e compatibilmente alle residue risorse disponibili, la fruizione del beneficio potrà essere estesa anche ai percettori di altri contributi pubblici (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, naspi o altro);

-stabilire che il buono spesa sarà un contributo una tantum per un periodo stimato di 4 settimane e che il suo importo sarà commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare nella misura di € 80,00/mese per componente fino al massimo di € 480,00/mese;

-prevedere, in presenza di accertata necessità, l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di farmaci e prodotti per la prima infanzia nella misura massima di € 80,00.

I richiedenti potranno presentare l’istanza di accesso al beneficio dall’11 aprile al 24 aprile 2020, secondo le modalità previste dall’Avviso già pubblicato.

Nel frattempo gli interventi di sostegno in favore dei cittadini in difficoltà economica saranno assicurati con i fondi già stanziati del bilancio comunale e con le tante donazioni dei privati.