Fondo di solidarietà. La richiesta di Idea Liberale Vittoria

Un fondo di solidarietà. Per far sì che possano convergere in un canale istituzionale tutte le offerte provenienti da imprenditori, associazioni e semplici cittadini. Facendo in modo che queste risorse economiche siano destinate alle strutture sanitarie vittoriesi, a cominciare dall’ospedale Guzzardi. E’ il tenore della proposta che il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, rivolge alla Commissione straordinaria che gestisce l’ente di palazzo Iacono invitandola a seguire lo stesso esempio che già altri Comuni hanno adottato. “La ritengo una strada interessante da percorrere – afferma Scuderi – perché i gesti di solidarietà sarebbero permeati da quel carattere di attenzione che, trattandosi del Comune di Vittoria, in un periodo del genere non guasta. Ma non solo. Per questo stesso motivo, proprio, cioè, perché si tratta del Comune, molti cittadini potrebbero essere motivati, soprattutto chi ne ha la possibilità, ad effettuare la propria donazione avente come motivazione l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo contro un nemico subdolo e invisibile. Dobbiamo operare per far sì che la cultura della solidarietà attecchisca sempre di più e per convincerci che c’è bisogno dell’aiuto di tutti, della necessità di fare squadra, di lasciarci definitivamente alle spalle questo momento così estremo”. Al Comune l’onere dell’istituzione di un conto dedicato presso cui potranno essere effettuate le donazioni. “Sono certo – continua Scuderi – che il buon cuore dei vittoriesi si farebbe sentire subito, battendo in maniera eccezionale per sostenere chi ha bisogno”.