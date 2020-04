Droga, convalidato l’arresto di un 25enne modicano. Torna libero

Arresto convalidato per il 25enne modicano Alessandro Migliore, comparso davanti al giudice unico del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, per rispondere di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Il giovane era difeso dall’avvocato Giovanni Di Pasquale(nella foto) che, dopo la convalida, ha chiesto la rimessione il libertà, trovando l’assenso del magistrato. Migliore era stato arrestato dai carabinieri mentre si aggirava per le vie di Modica Alta a piedi. Sottoposto a controllo e perquisizione era stato trovato in possesso di numerose dosi di stupefacenti che stava per consegnare a domicilio a numerosi clienti. Furono sequestrati oltre 30 grammi di marijuana già divisa in oltre 20 dosi.