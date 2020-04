Ragusa. Sul sito questionario per indagine sulla mobilità urbana

Il vice sindaco con delega ai trasporti sostenibili del comune di Ragusa Giovanna Licitra rende noto che, nell’ambito delle attività di tirocinio formativo svolte negli ultimi mesi a beneficio di un giovane laureando del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio dell’Università di Catania, è stata sviluppata dall’Ufficio Mobilità Sostenibile del Settore V del Comune un’analisi preliminare di fattibilità per servizi innovativi di mobilità collettiva più confacenti alla realtà ragusana.

A conclusione di tale percorso formativo è stato elaborato un questionario che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nello spazio “in evidenza”, destinato a tutti gli utenti della mobilità cittadina, invitati a fornire il loro contributo rispondendo alle domande a risposta multipla formulate allo scopo di documentare il contesto di riferimento del prezioso studio.

“Sebbene l’attuale drammatica fase socio-economica pone in secondo piano il tema della mobilità – dichiara il vice sindaco Licitra – invito la cittadinanza a partecipare all’indagine nel convincimento che la stessa potrà determinare un più rapido ed efficace sviluppo di nuovi servizi nel prossimo futuro.”